İstanbul Bilişim hakkında iflas kararı

İstanbul Bilişim'in konkordato talebi İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce reddedildi. Mahkeme şirketin iflasına karar verdi.

Türkiye'de teknoloji perakendesi alanında 2002 yılından bu yana faaliyet gösteren online alışveriş sitesi İstanbul Bilişim'den alışveriş yapan yüzlerce tüketici dolandırıldığını ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yaklaşık 15 bin kişinin mağdur edildiği düşünülen alışveriş sitesinin sorumluları hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatmıştı.

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Bilişim'in (Retro Bilişim) konkordato talebini reddetti ve şirketin iflasına karar verdi.

