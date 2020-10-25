“İstanbul Bildirisi” hazırlayalım
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, Fransa’da son dönemde yeniden hortlayan İslam düşmanı açıklama ve hareketlerin ardından STK ve il başkanlarına çağrıda bulundu.
GÜNDEM 25.10.2020, 04:31
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İstanbul’dan dünyaya adalet dağıtıldığını kaydeden Sevim, İstanbul’daki siyasi parti il başkanları ve STK’lara “İstanbul Bildirisi” hazırlanması konusunda davette bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un yaptığı İslam karşıtı açıklamaların ardından Avrupa’da Müslümanlara yönelik saldırılar artışa geçti. Geçtiğimiz gün ise Charlie Hebdo dergisinin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V.) yönelik çizdiği hadsiz karikatür, binalara yansıtıldı. Tüm bu küstah ve alçak olayların ardından Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim’den Fransa’ya karşı ortak tavır çağrısı geldi.
* Sevim, “Son günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un edepsizliklerine şahit oluyoruz. Son derece ahlaksız ve fütursuz hareketlerine sadece uzaktan bakıyoruz. Bir bakıma ümmet olarak yapılan hataların, birlik olamayışın, hatalı hareketlerimizin bedelini ödüyoruz. Âlemlere rahmet Efendimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V.) yapılan saygısızlık karşısında bile gür bir sadâ oluşturamıyoruz. Oysa biz böyle değildik. Bugün o ahlaksızlığın yapıldığı coğrafyaya, Kanuni Sultan Süleyman’ın bir mektubuyla haddini bildirmiştik. Bunu da izzet ve adalet başşehri İstanbul’dan gerçekleştirmiştik. Bugün yine bunu yapabiliriz. İhtilâflarımızı bir kenara koyarak kendimizi kuşanabiliriz. Bunun ilk adımı olarak da değerlerimize sahip çıkmak adına bir ‘İstanbul Bildirisi’ hazırlamayı teklif ediyorum. İstanbul’daki tüm siyasi parti il başkanlarına ve STK’lara açık davette bulunuyorum. Gelin, el ele verelim ve duruşumuzu gösterelim” ifadelerini kullandı.
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