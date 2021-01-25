İstanbul barajlarının doluluk oranlarında son durumu nedir

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 32,78'e çıktı. 11 Ocak'ta yüzde 21,13'e kadar gerileyen baraj doluluğu son dönemde 13 puandan fazla artış gösterdi.

İSKİ verilerine göre, kentte barajların doluluk oranı yüzde 32,78'e yükseldi.

Baraj doluluk oranı 11 Ocak'ta yüzde 21,13'e düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu art arda her gün yükselerek 13 puandan fazla artış göstermiş oldu.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

18 Ocak: Yüzde 30,10

19 Ocak: Yüzde 30,52

20 Ocak: Yüzde 30,77

21 Ocak: Yüzde 31,04

22 Ocak: Yüzde 31,39

23 Ocak: Yüzde 31,89

24 Ocak: Yüzde 32,38

25 Ocak: Yüzde 32,78

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

İstanbul'da 24 Ocak itibariyle barajların doluluk oranları şöyle:

