İstanbul barajlarının doluluk oranları ne durumda? Ne kadar artış oldu

Yaşanan kuraklık sonrasından yağışların görülmeye başlandığı İstanbul'da barajlar dolmaya başladı.

Dün itibarıyla yüzde 34.22 olan doluluk oranı bugün yüzde 36.96 seviyesine çıktı. Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışların ardından barajlardaki son 24 saatteki artışın İstanbul'un 14 günlük su ihtiyacına karşılık geldiği öğrenildi.

Sevindiren yağışların ardından İstanbul barajlarının doluluk oranları şu şekilde:

-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 39.95

-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 13.04

-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 16.04

-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 38.51

-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 48.74

-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 36.66

-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 42.34

-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 44.29

-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 52.60

-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 56.27

