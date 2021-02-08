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İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum nedir?
İSKİ Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada İstanbul barajlarının doluluk oranını açıkladı.
GÜNDEM 08.02.2021, 10:41
İSKİ Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul barajlarının su doluluk oranını açıkladı.
İSKİ, İstanbul'a ait barajların su doluluk oranının yüzde 44,70'e yükseldiğini açıkladı.
Twitter'daki konuya dair açıklama yapan İSKİ, şu ifadeleri kullandı:
"7 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 797 bin metreküp, 8 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %44,70."
7 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 797 bin metreküp8 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %44,70 pic.twitter.com/XVSbLsFUFe
— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) February 8, 2021
7 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 797 bin metreküp8 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %44,70 pic.twitter.com/XVSbLsFUFe — İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) February 8, 2021
İSKİ, İstanbul'a ait barajların su doluluk oranının yüzde 44,70'e yükseldiğini açıkladı.
Twitter'daki konuya dair açıklama yapan İSKİ, şu ifadeleri kullandı:
"7 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 797 bin metreküp, 8 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %44,70."
7 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 797 bin metreküp8 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %44,70 pic.twitter.com/XVSbLsFUFe
— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) February 8, 2021
7 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 797 bin metreküp8 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %44,70 pic.twitter.com/XVSbLsFUFe — İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) February 8, 2021
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