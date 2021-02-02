İstanbul barajlarındaki su miktarı ve oranı ne kadar oldu?

Son dönemde gerçekleşen yağışlar sonrasında İstanbul barajlarındaki su miktarı artmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 42,63'e yükseldi.

Artışta son günlerdeki yağışların ve eriyen karların etkili olduğu belirtiliyor.

Kuraklık nedeniyle barajlardaki su miktarı 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü.



1 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 743 bin metreküp2 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %42,63 pic.twitter.com/2A89gyOwJE

— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) February 2, 2021



1 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 743 bin metreküp2 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %42,63 pic.twitter.com/2A89gyOwJE — İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) February 2, 2021

