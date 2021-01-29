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İstanbul barajlarında son durum! Sevindirici haber geldi...
İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi, son yağışlarla yükseldi. İstanbul'daki barajlarda son 2 günde, 37 milyon metreküplük su artışı yaşandı. İşte barajlardaki son durum...
GÜNDEM 29.01.2021, 11:29
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki su seviyesi oranını açıkladı.
İSKİ yayımladığı analizde doluluk oranının 8 Ocak'ta yüzde 19.16'ya kadar inerken, o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 19.13 arttığını kaydetti. Yayınlanan verilere göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 38.29 olarak ölçüldü. Son iki günkü yağışların barajlara katkısı ise yüzde 4.07 oldu.
İSKİ'nin yanınladığı verilerde su miktarı Istrancalar'da yüzde 57.47, Terkos'ta yüzde 37.73, Sazlıdere'de yüzde 17.55, Alibey'de yüzde 50.06, Büyükçekmece'de yüzde 40.42, Ömerli'de yüzde 41.62, Darlık'ta yüzde 53.38 olarak kaydedildi.
İSKİ yayımladığı analizde doluluk oranının 8 Ocak'ta yüzde 19.16'ya kadar inerken, o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 19.13 arttığını kaydetti. Yayınlanan verilere göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 38.29 olarak ölçüldü. Son iki günkü yağışların barajlara katkısı ise yüzde 4.07 oldu.
İSKİ'nin yanınladığı verilerde su miktarı Istrancalar'da yüzde 57.47, Terkos'ta yüzde 37.73, Sazlıdere'de yüzde 17.55, Alibey'de yüzde 50.06, Büyükçekmece'de yüzde 40.42, Ömerli'de yüzde 41.62, Darlık'ta yüzde 53.38 olarak kaydedildi.
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