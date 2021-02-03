İstanbul barajlarında son durum! İşte barajların su seviyeleri

İstanbul barajlarındaki su miktarı, yağışlarla birlikte artmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 43,45'e yükseldi.

Artışta son dönemdeki yağışların ve eriyen karların etkili olduğu belirtiliyor.

Kuraklık nedeniyle barajlardaki su miktarı 8 Ocak 2021'de yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü.

İstanbul'da günlük ortalama 2,8 milyon metreküp su tüketiliyor. Ayrıca, barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan kaynaklar Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılının ilk 11 ayında 477 milyon 745 bin metreküp su alındı. Barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesinin ardından bu kaynaklardan sağlanan su miktarı da artış gösterdi.

