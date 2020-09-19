İstanbul ayağa kalkınca Türkiye ayağa kalkar

Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Selman Esmerer, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim’i makamında ziyaret etti. Fikir alışverişi yapılan görüşmede birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim de, Saadet Partisi açısından İstanbul’un çok önemli olduğunu söyleyerek, “Biz İstanbul’u ayağa kaldırdığımız zaman, Türkiye’nin ayağa kalkmaması için hiçbir sebep yok. Biz bunun için gerekeni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği (YENİAD) Genel Başkanı Selman Esmerer, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim’i ziyaret etti. Yapılan görüşmede birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Ziyarette bir konuşma yapan YENİAD Genel Başkanı Selman Esmerer, “Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız dünyanın birçok problemini çok iyi teşhis etti. Hocamız sadece tespitle kalmamış, aynı zamanda çözüm önerilerini de ortaya koymuştur. İslam Birliği, İslam Dinarı gibi projeleri ortaya koymuştur. Bugün maalesef bunları konuşan yok. Bu yüzden İslam âlemi dağınık vaziyette. İşte İsrail’le anlaşmalar imzalanıyor. Böyle devam ederse Kudüs de elimizden gidecek” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz’de yaşananlara da değinen Selman Esmerer, “Bugün Doğu Akdeniz’de olanları görüyoruz. Hemen herkes Yunanistan’dan yana tavır aldı. Biz ülke olarak adeta yalnız kaldık. Daha önce bir hazırlığımız olmadığı için yalnız kaldık. İslam birliği değil de Avrupa Birliği dediğimiz için yalnız kaldık. Dolar, altın, Euro tutulamıyor. Şu an Türkiye, karşılıksız para basıp kısa çalışma ödeneği ödüyor. Burada sınırlar çoktan aşıldı. Bu durum da enflasyonu tetikliyor. Resmi rakamlar yüzde 12’leri gösterse de gerçek enflasyon yüzde 20’ler civarında” şeklinde konuştu.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim de, Saadet Partisi açısından İstanbul’un çok önemli olduğunu söyleyerek, “Biz İstanbul’u ayağa kaldırdığımız zaman, Türkiye’nin ayağa kalkmaması için hiçbir sebep yok. Bu daha önce de böyle oldu. Biz bunun için gerekeni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Her geçen gün gücümüze güç, hızımıza hız katıyoruz. Bu şekilde devam ettiğimizde Milli Görüş’e olan teveccühün arttığını ve artacağını görüyoruz” diye konuştu.

Sevim, “İstanbul’un tüm problemleri içerisinde en önemlisi deprem. 21 yıldır gereken adımlar atılmadı. Maalesef bugün de atılmadığını görüyoruz. Kısır çekişmelerden kurtulup, şehrimizin ve insanımızın lehine girişimleri hızlandırmıyoruz. Yaklaşık 800 bin bina, 1999’dan önce yapılmış ancak nitelikli bir kentsel dönüşüm yok. Deprem olmadan dahi binaların yıkılabildiği bir şehirde yaşıyoruz. İstanbul sallanıyor ama kimsenin koltuğu sallanmıyor” diyerek, kentin problemlerine dikkat çekti.

