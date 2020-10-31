İstanbul Ataşehir'de şiddetli patlama!

İstanbul Ataşehir'de bir çöp konteynerinde şiddetli bir patlama oldu. Patlamayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.



Patlamayla ilgili Twitter'da çok sayıda paylaşım yapılırken ola yerine ait olduğu öne sürülen fotoğraflar da paylaşıldı. Patlama sesinin Ümraniye, Ataşehir, Çekmeköy gibi bir çok ilçeden duyulduğu belirtildi.

Olay Fetih Mahallesi, Eski Çiftlik Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bir çöp kutusunda patlama meydana geldi. Patlamada çöp kutusu paramparça olurken çevredeki araçlarda maddi hasar oluştu. Çöp kutusuna bomba atıldığı iddia edilirken, polis ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

