İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki vaka tablosu açıklandı!
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki vaka tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklandı.
GÜNDEM 08.01.2021, 18:07
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa valileri ve il sağlık müdürleriyle ayrı ayrı görüşerek vaka tablosundaki son durumu açıkladı.
Bakan Koca, "Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa’da yüzde 60’a yakın düşüş oldu" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Koca, bundan sonraki gündemin aşı hazırlıkları olduğunu duyurdu.
Bakan Koca, "Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa’da yüzde 60’a yakın düşüş oldu" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Koca, bundan sonraki gündemin aşı hazırlıkları olduğunu duyurdu.
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