İstanbul 2 No'lu Baro için TBB'ye başvuru yapıldı

7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında İstanbul 2 No'lu Baro'nun kurulması için gerekli 2 bin imza toplandı."Çoklu baro" sisteminin yasalaşmasının ardından İstanbul'da yeni baro için harekete geçen bazı avukatlar, 2 binin üzerinde imzayla Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) başvuruda bulundu. İmzalar teslim edildikten sonra yetki alınan tarihten itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 2 No'lu Baro kurabilecek.

