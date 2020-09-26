İSTAÇ Genel Müdürü koronadan vefat etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İSTAÇ’ın Genel Müdürü Mustafa Canlı, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı'yı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Kendisine Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim.

