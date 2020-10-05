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İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri bugün yatırılıyor
Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri bugün hesaplara yatırılacak.
GÜNDEM 05.10.2020, 01:42
Koronavirüs tedbirleri kapsamında eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri bugün hesaplara yatırılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.
Sistemde IBAN bilgileri bulunmayanlara PTT üzerinden ödeme yapılacak.
Yeni haftada Nakdi Ücret Desteği ödemeleri de gerçekleştirilecek. Eylül ayı ödemeleri 8-9 Ekim'de hesaplara aktarılacak.
Ödemeler yine banka hesapları üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.
Sistemde IBAN bilgileri bulunmayanlara PTT üzerinden ödeme yapılacak.
Yeni haftada Nakdi Ücret Desteği ödemeleri de gerçekleştirilecek. Eylül ayı ödemeleri 8-9 Ekim'de hesaplara aktarılacak.
Ödemeler yine banka hesapları üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.
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