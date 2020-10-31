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İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yapılacağı tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı
GÜNDEM 31.10.2020, 11:50
Koronavirüs salgını nedeniyle yürürlüğe konulan İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri için tarih verildi.
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleriyle ilgili açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Kasım'da yatırılacağı bilgisini paylaştı.
Bakan Selçuk konuyla ilgili duyuruyu yazılı yaparken yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini, çalışanların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini yineledi. Selçuk ayrıca Kısa Çalışma Ödeneği'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 31 Aralık'a kadar uzatıldığını da tekrar hatırlattı
Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği bilindiği üzere IBAN bilgilerini paylaşan vatandaşların banka hesabına yatırılacak. Bu bilgiyi paylaşmayan vatandaşlara ise PTT üzerinden ödeme yapılacak
vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleriyle ilgili açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Kasım'da yatırılacağı bilgisini paylaştı.
Bakan Selçuk konuyla ilgili duyuruyu yazılı yaparken yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini, çalışanların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini yineledi. Selçuk ayrıca Kısa Çalışma Ödeneği'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 31 Aralık'a kadar uzatıldığını da tekrar hatırlattı
Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği bilindiği üzere IBAN bilgilerini paylaşan vatandaşların banka hesabına yatırılacak. Bu bilgiyi paylaşmayan vatandaşlara ise PTT üzerinden ödeme yapılacak
vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.
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