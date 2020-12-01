İşsizlik maaşı ödemeleri hesaplara yatıyor!
Çalışanların işsiz kaldıkları dönem için bir süre içinde ve bir miktarda yapılan ödeme türü olan işsizlik maaşı ödemeleri için tarih belli oldu. İşte işsizlik maaşı ödemelerinin yapılacağı tarih...
GÜNDEM 01.12.2020, 14:45
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik maaşı ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk ödemelerin banka hesaplarına yatıralacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.
Bakan Selçuk ödemelerin banka hesaplarına yatıralacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.
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