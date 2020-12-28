İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2021 işsizlik maaşı tutarı

İşsizlik Maaşı, çalışmakta iken haklı sebeplerle istifa eden veya işvereni tarafından iş sözleşmesi feshedilen, ayrıca belirli prim gün şartını da sağlayan işçilerin işsizlik döneminde ekonomik sorun yaşamaması için veriliyor. İşsizlik maaşı, asgari ücret ile birlikte zamlanan unsurlardan biri oldu. İşsizlik maaşı 2021 için açıklandı. Asgari ücrete gelen yüzde 21.56 zam ile birlikte işsizlik maaşı zam aldı.



İşsizlik maaşı, asgari ücretin brüt tutarında hesaplanıyor. Alt sınır brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, üst sınır ise yüzde 80’i oluyor.

2021 yılında brüt asgari ücret 3577 lira oldu. Bu şekilde; 1168.27 lira alanın maaşı 1420.14 liraya, 1389.37 lira alanın maaşı 1688.91 liraya, 2336.53 lira alanın maaşı 2840.28 liraya çıkmış oldu.

