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İşsizlik maaşı başvuru şartları neler? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olan işsizliğin önüne geçilemiyor. İşsiz kalan vatandaşlar kısa bir süre için işsizlik maaşı alıyor. Peki İşsizlik maaşı başvuru şartları neler?

GÜNDEM 01.12.2020, 15:04
İşsizlik maaşı başvuru şartları neler? Kimler işsizlik maaşı alabilir?
Korona krizinde işsizlerin sayısı çığ gibi artıyor
Salgın nedeniyle kapanan on binlerce işletme Türkiye’de zaten yüksek işsiz insan sayısını daha da artırdı.
Başta turizm ve eğlence sektörü olmak üzere on binlerce şirketin faaliyetlerini durdurduğu bu dönemde işsizlik maaşına başvurular da aynı oranda patlama yaptı.
Hükümetin sürekli büyüyoruz açıklaması da işsizliğe çare olmadı.
 İşsiz kalan vatandaşlar kötü giden ekonomi şartlarında biraz nefes almak için işsizlik maaşına başvuruyor.
Daha önce sigortalı olarak çalışan nacak çeşitli nedenlerden dolayı işinden olan işsizlere işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemeye işsizlik ödemesi denir.
İşsizlik maaşı alabilmek için vatandaşların 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları şart.
 İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen sigortalılar, çeşitli iş kollarına bağlı sigortalılar, çalışma vizesiyle çalışan yabancılar işsizlik sigortasından yararlanabilirler.
Bir çalışanın işsizlik sigortasından yaralanabilmesi için, iş akdinin işveren tarafından tek taraflı olarak fesh edilmesi gerekmektedir.
Çalışanın en az 120 gün kesintisiz prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.
Bununla birlikte son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primleri ödenmeli.
İşsizlik sigortasına başvurmak için iş akdinin feshedildikten sonraki otuz gün içinde İŞKUR'a başvurmalıdır.
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
120 gün kesintisinin prim ödemesinde kesinti sayılmayacak haller ise şunlar...
* Hastalık,* Ücretsiz izin/aylıksız izin* Disiplin cezası* Gözaltına alınma,* Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,* Grev,* Lokavt,* Genel hayatı etkileyen olaylar,* Ekonomik kriz,* Doğal afet,* Fesih tarihinde çalışmamış* Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma* Kısa çalışma ödeneği* Yarım çalışma ödeneği
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