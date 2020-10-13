İşsiz kadar “işsiz sayılmayan” var!

TÜİK verilerine göre Temmuz’da istihdam edilenlerin sayısı geçen yıla göre 1 milyon 254 bin kişi azaldı, ancak işsizlik oranı da 0,5 puan gerileyerek yüzde 13,4 oldu. TÜİK’e göre işsiz sayısı da 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi olarak gerçekleşti. TÜİK’in “işsiz” olarak değerlendirmediği “iş aramadığı halde işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişilerin” sayısı ise 4,2 milyon kişi oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Temmuz’da geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi düşüşle 4 milyon 227 bin kişi oldu. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,5 puanlık azalışla yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalışla 15,9 olarak hesaplandı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puan azalarak yüzde 25,9 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 0,5 puan düşüşle yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.



İstihdam edilenlerin sayısı Temmuz’da geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 254 bin kişi azaldı ve 27 milyon 263 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı da 2,9 puan azalarak yüzde 43,5 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 361 bin, sanayide 246 bin, hizmette 761 bin kişi azalırken, inşaatta 114 bin artış gösterdi. İstihdam edilenlerin yüzde 19,4’ü tarım, yüzde 19,6’sı sanayi, yüzde 6,1’i inşaat, yüzde 54,9’u hizmet sektöründe yer aldı.



İş gücü, Temmuz’da geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 622 bin azalarak 31 milyon 491 bin kişi, iş gücüne katılma oranı da 3,5 puanlık azalışla yüzde 50,3 oldu.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların, toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, Temmuz’da geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 puan azalışla yüzde 32,7 olarak kaydedildi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bu dönemde 3,1 puan düşerek yüzde 20,1’e geriledi.



Bu arada, TÜİK’in “işsiz” olarak değerlendirmediği “iş aramadığı halde işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişilerin” sayısı ise 4,2 milyon kişi oldu. İş bulma ümidi olmayanların sayısı 1 milyon 335 bin olurken, TÜİK’in “diğer” olarak tanımladıklarının sayısı da 2 milyon 866 bine ulaştı.



İşsizlik oranları yıllara göre incelendiğinde 2012’den itibaren düzenli olarak yükseldiği görülüyor. TÜİK’in işsizlik verilerine göre, 2012’de yüzde 9,2 olan işsizlik oranı, 2013’te 9,7, 2014’te 9,9, 2015’te 10,3, 2016 ve 2017’de ise yüzde 10,9 olarak kayıtlara geçti. 2018 yılında işsizlik oranı yüzde 11 olurken, 2019’da ise 13,4’e çıktı. Son olarak ise 2020 Temmuz ayı işsizlik oranı yüzde 13,4 olarak açıklandı.

Pandemiden dolayı dünyada işsizlik artarken, Türkiye’de ise bu süreçte işten çıkarma yasağı devam ediyor. Uzmanlar ise yasağın kalkmasıyla birlikte işsizliğin yüzde 20’lere çıkacağını belirtiyor.

