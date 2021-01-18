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İsrailli hahamdan koronavirüs aşısı iddiası! "Eşcinsel olursunuz"
İsrail’de Ultra-Ortodoks Haham Daniel Asor, takipçilerine koronavirüs aşısı vurulmamaları konusunda uyarıda bulundu.
GÜNDEM 18.01.2021, 14:09
İsrail’de Ultra-Ortodoks Haham Daniel Asor, takipçilerine ve sevenlerine yaptığı çağrısıyla dikkat çekti.
Koronavirüs aşısının eşcinselliğe neden olacağını öne süren Haham Daniel Asor “Koronavirüs aşısı yaptırırsanız eşcinsel olursunuz” çağrısıyla Siyonist İsrail medyasında gündem oldu.
Haham Daniel Asor, takipçilerine koronavirüs aşısından kaçınmaları tavsiyesinde bulunurken ayrıca aşılama çabalarının yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışan küresel çapta kötü niyetli bir yönetimin parçası olduğunu iddia etti.
Koronavirüs aşısının eşcinselliğe neden olacağını öne süren Haham Daniel Asor “Koronavirüs aşısı yaptırırsanız eşcinsel olursunuz” çağrısıyla Siyonist İsrail medyasında gündem oldu.
Haham Daniel Asor, takipçilerine koronavirüs aşısından kaçınmaları tavsiyesinde bulunurken ayrıca aşılama çabalarının yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışan küresel çapta kötü niyetli bir yönetimin parçası olduğunu iddia etti.
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