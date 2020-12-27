İsrailli bakandan skandal aşı karar
İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın İsrail hapishanelerindeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmaması" talimatı verdiği ortaya çıktı.
GÜNDEM 27.12.2020, 22:13
1
Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Sağlık Bakanlığının yönetmeliğine rağmen Ohana'nın İsrail hapishanelerindeki "güvenlik" tutuklularına Kovid-19 aşısı yapılmaması için geçen hafta ilgili kurumlara talimat gönderdiği belirtildi.
Tutukluların İsrail'de Kovid-19'a karşı aşılanacak ikinci grubun bir parçası olduğu yönündeki Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine aykırı olarak, Ohana'nın sadece hapishane çalışanlarının aşılanması emrini verdiği ifade edildi.
Haberde, Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından gönderilen talimatta "Filistinli" ifadesinin geçmediği ancak İsrail hapishanelerinde Filistinlilerin dışında "güvenlik" tutuklusu bulunmadığı vurgulandı.
İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin büyük bir bölümü "güvenlik" tutuklusu olarak sınıflandırılıyor.
Tutukluların İsrail'de Kovid-19'a karşı aşılanacak ikinci grubun bir parçası olduğu yönündeki Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine aykırı olarak, Ohana'nın sadece hapishane çalışanlarının aşılanması emrini verdiği ifade edildi.
Haberde, Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından gönderilen talimatta "Filistinli" ifadesinin geçmediği ancak İsrail hapishanelerinde Filistinlilerin dışında "güvenlik" tutuklusu bulunmadığı vurgulandı.
İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin büyük bir bölümü "güvenlik" tutuklusu olarak sınıflandırılıyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 27 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Alanyaspor
|15
|27
|3. Gaziantep FK
|14
|27
|4. Fenerbahçe
|14
|26
|5. Beşiktaş
|13
|25
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Göztepe
|15
|19
|11. Kasımpaşa
|15
|19
|12. Konyaspor
|13
|18
|13. Rizespor
|13
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Ankaragücü
|14
|12
|18. Denizlispor
|14
|12
|19. Gençlerbirliği
|13
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|13
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Everton
|15
|29
|3. Leicester City
|15
|28
|4. M. United
|14
|27
|5. Man City
|14
|26
|6. Aston Villa
|13
|25
|7. Chelsea
|15
|25
|8. Tottenham
|14
|25
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Leeds United
|15
|20
|12. Wolverhampton
|14
|20
|13. Newcastle
|14
|18
|14. Crystal Palace
|15
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü