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İsrail’in Türkiye raporunu açıklıyoruz

NSS’nin, Türkiye ile ilgili dikkat çeken ifadelerinin yer aldığı 2021 yılına dair hazırladığı raporunda İsrail rejimine yeni bir yol haritası sunuldu.

GÜNDEM 11.01.2021, 04:33
İsrail’in Türkiye raporunu açıklıyoruz
Millî Gazete, İsrail’in önemli kurumlarından olan İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü’nün (INSS)  2021 yılına dair hazırladığı  ve İsrail rejimi Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’e sunduğu rapora ulaştı.

INSS’nin, Türkiye ile ilgili dikkat çeken ifadelerinin yer aldığı 2021 yılına dair hazırladığı raporunda İsrail rejimine yeni bir yol haritası sunuldu. Bu bağlamda söz konusu raporda Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesinden ekonomik ilişkilerin sağlamlığına, karşılıklı büyükelçi atamalarından Batılı ülkeleri Türkiye’ye karşı harekete geçirmeye kadar birçok önemli nokta bulunuyor.
Siyonist İsrail rejiminin önde gelen düşünce kuruluşlarından olan İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü’nün (INSS) 2021 yılına dair hazırladığı strateji raporunda dikkat çeken ifadeler yer aldı. Geçtiğimiz günlerde İsrail rejimi Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’e de sunulan raporda Türkiye ile ilişkiler konusunda önemli cümleler var. Bu bağlamda İsrail rejimi yönetimine dikkat çekici tavsiyelerin yer aldığı raporda Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiği kaydedildi. Öte yandan Ankara’nın İsrail rejimine büyükelçi atamak istediği yönündeki haberlerin gerçeklik payının yüksek olduğu belirtilirken İsrail rejiminin de en hızlı şekilde Türkiye’ye büyükelçi ataması tavsiyesinde bulunuldu. INSS’nin 2021 yılına yönelik raporunda Türkiye ile İsrail rejimi arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlülüğüne de vurgu yapılırken Ankara’nın İsrail karşıtı politikalarına rağmen Türkiye’nin İsrail için bir askeri tehdit olmadığı dile getirildi. Millî Gazete’nin ulaştığı söz konusu raporda dikkat çeken bir başka noktaysa “Avrupa ülkeleri Türkiye’ye karşı harekete geçirilmeli” yönündeki tavsiye oldu.

*İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS) tarafından hazırlanan 2021 yılına yönelik stratejik raporda İsrail’in Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri bağlamında da Türkiye’ye dair ilginç bir bölüm yer aldı. AB ile ilişkiler konusunda İsrail rejimi hükümetine tavsiyelerde bulunan INSS, Batılı ülkeler ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Söz konusu önerinin devamında Türkiye’ye de değinilen raporda, Avrupa ülkelerini Türkiye’ye karşı harekete geçirmek gerektiği vurgulandı.

* İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü’nün 2021 yılına dair hazırladığı stratejik raporda İsrail rejimi ile Türkiye arasındaki ilişkilere dair çok önemli ifadeler kullanıldı. Söz konusu raporda çok sayıda bölümde Türkiye’ye değinilirken İsrail rejimine dikkat çeken önerilerde bulunuldu. Bu bağlamda “Politika önerileri” başlığı altında yer alan bölümde İsrail rejimi hükümetine Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi tavsiye edildi. Bu doğrultuda İsrail’in son süreçte kimi Arap ülkeleriyle gerçekleştirdiği “normalleşme” anlaşmalarına atıfta bulunularak söz konusu çalışmanın daha da geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Rraporda Ankara’nın İsrail rejimine büyükelçi atamak istediği yönündeki haberler doğrulanırken İsrail’in de hızlı bir şekilde Türkiye’ye büyükelçi ataması gerektiği ifade edildi. Söz konusu raporda, “Bu koşullarda Kudüs, en hızlı şekilde Türkiye’ye büyükelçi atamalı” denildi.

* Millî Gazete’nin ulaştığı İbranice raporda Türkiye’nin İsrail rejimine büyükelçi atamayı düşündüğü ifade edildi. “Doğrusu, gerçeklik payı yüksek olan haberlere göre Ankara, İsrail’e yeni bir büyükelçi atama niyetinde.” ifadeleri kullanılan raporda, İsrail rejimi yönetiminin de en hızlı şekilde Türkiye’ye büyükelçi ataması ve iki aktör arasındaki ilişkilerin daha fazla kötüleşmesine izin verilmemesi gerektiği kaydedildi. Bu bağlamda söz konusu raporda, “Bu koşullarda, Kudüs en hızlı şekilde Türkiye’ye büyükelçi atamalı ve bu çerçevede de ilişkilerin daha fazla kötüleşmesine izin vermemelidir” denildi.

INSS’nin raporunda, Türkiye ile İsrail arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlülüğüne de vurgu yapılarak, Ankara’nın İsrail karşıtı söylemlerine rağmen Türkiye’nin İsrail için bir askeri tehdit olmadığı dile getirildi. Raporda dikkat çeken bir başka noktaysa “Avrupa ülkeleri Türkiye’ye karşı harekete geçirilmeli” ifadeleri oldu.

* İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü’nün İsrail rejimi Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’e de sunduğu raporda Türkiye’ye dair dikkat çeken başka bölümler de yer aldı. Buna göre İsrail karşıtı söylemlerine rağmen Türkiye’nin İsrail rejimine yönelik askeri tehdit oluşturmadığı kaydedildi. Söz konusu raporda Türkiye ile işgalci İsrail’in arasındaki ekonomik ilişkilere de vurgu yapılırken “Hamas’a destek vermesine rağmen Türkiye, İsrail ile güçlü ekonomik ilişkilerini korumaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.
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