İsrail’in ‘normal’i zulüm: Çocuk hastanesini vurdu

Türkiye’nin iyi ilişkiler kurmak için cumhurbaşkanı seviyesinde açıklama yaptığı ve birçok Arap ülkesinin normalleşme sırasına girdiği işgalci İsrail, Gazze’deki mazlum Müslümanlara zulmetmeye devam ediyor. İsrail rejim güçleri, önceki gün insanlık dışı bir vahşete daha imza atarak Gazze’deki bir çocuk hastanesi ve engelliler merkezini vurdu.



Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan, İsrail’in saldırısına ilişkin yapılan resmi açıklamada, Siyonist işgalcilerin hava saldırısında biri çocuk olmak üzere iki sivilin yaralandığı bildirildi. Bakanlığın açıklamasında, ayrıca saldırının, sağlık hizmetlerini aksattığı, hasta odaları ve birçok servisin camlarının kırılmasına yol açtığına işaret edildi. Öte yandan Filistin direniş hareketi HAMAS, İsrail’in saldırısına sert bir dille tepki gösterdi.



Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, Millî Gazete’ye yaptığı açıklamada, terör devleti İsrail’in Filistinlilere yönelik son saldırısını kınadı. Köylü, “İsrail, Gazze’deki Müslümanları yıldırmak, seslerini kesmek ve yavaş yavaş topraklarını işgal etmek istiyor. İsrail, Batı Şeria’daki işgalini yavaş yavaş tamamlamış durumda. Gazze’yi de aynı şekilde işgal etmek için şehri bombardıman altına alıp işgal etmeye çalışıyor. Bu saldırılar, sonuç olarak sistematik bir işgal planının parçası. Mesele oradaki bütün Filistinlileri ortadan kaldırıp büyük İsrail devletini kurmaktır” ifadelerini kullandı.

