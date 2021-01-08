Reklam

Son Dakika

“İsrail’i tanımayacağız”

Pakistan’dan Siyonistlerle normalleşme iddialarına tepki

GÜNDEM 08.01.2021, 04:33
“İsrail’i tanımayacağız”
Pakistan Başbakanı İmran Han, ‘ Keşmir’deki durum Filistin’deki durumla tamamen aynı’ diyerek İsrail’i tanımayacaklarını söyledi. Başbakanın danışmadı Eşrefi de normalleşme iddialarına tepki göstererek, “Kimse bize İsrail ile ilişki kurmamız konusunda emir veremez” dedi.
Pakistan Başbakanı İmran Han, Filistin’de belirleyici durumun Keşmir ile “tamamen aynı durum” olduğunu belirterek, ülkesinin İsrail’in Filistin’e yaptıklarından sonra İsrail’i tanıyamayacağını söyledi. İmran Han, Pakistan’ın İsrail’i tanıyamamasının iki nedeni olduğunu söyledi. “Keşmir’deki durum, Filistin’deki durum ile tamamen aynı. İsrail’in Filistin topraklarını ele geçirmesini kabul edersek, o zaman Hindistan’ın Keşmir’de yaptıklarını da kabul ederiz, böylece ahlâki konumumuzu tamamen yitirebiliriz” dedi.
Pakistan’ın Filistin ile ilgili politikasını, ülkenin kurucusu Muhammed Ali Cinnah’ın bir sözünü alıntılayarak, “Filistin halkına yapılan haksızlık kaldırılmadıkça ve Filistin halkına vatan verilmedikçe Pakistan’ın İsrail’i tanımayacak” dedi.
Pakistan Başbakanı İmran Han’ın Din İşleri Danışmanı ve Pakistan Ulema Meclisi Başkanı Mevlana Tahir Eşrefi, “Pakistan küçük bir ülke değil. Biz nükleer bir gücüz. Güçlü bir ordumuz ve güçlü bir ulusumuz var. Kimse bize İsrail ile ilişki kurmamız konusunda emir veremez” dedi. Eşrefi, Pakistan’ın İsrail ile ilişki kurması yönünde baskı altında bulunduğuna dair iddialarla ilgili, herhangi bir Müslüman ülkenin baskısı altında olmadıklarına işaret ederek, “Bazı Yahudi ve Hint medya organları Müslüman ülkelerle ilişkilerimize zarar vermek için bize karşı bu tür (Pakistan’ın İsrail ile ilişki kuracağı) bir propagandayı yayıyor. Başbakanımız İmran Han defalarca Filistinlileri memnun edecek bir uzlaşı olmadığı sürece İsrail ile bir ilişki kurma planını reddetti” ifadelerini kullandı.
Hiçbir ülkenin kendilerinden İsrail’i tanımalarını istemediğini belirten Eşrefi, “Pakistan küçük bir ülke değil. Biz nükleer bir gücüz, güçlü bir ordumuz ve milletimiz var. Kimse bize İsrail ile ilişki kurmamız için emir veremez” dedi. Pakistan’ın Müslüman ülkeler arasında birliğin olması yönünde çaba gösterdiğini dile getiren Eşrefi, “Gelecek günlerde daha fazla iyi haberler duyacaksınız. Herkes Müslüman karşıtı unsurların birliğimizi istemediğini biliyor. Onlar tıpkı Suriye, Irak, Yemen, Libya ve Afganistan’daki gibi Pakistan’da da istikrarı zedelemek için ellerinden geleni yaptılar. Fakat kararlı ordumuz ve güçlü ulusumuz ile tüm şeytani planları başarısız oldu” şeklinde konuştu.
Eşrefi, Hindistan’ın DEAŞ’ı Afganistan’da ve Pakistan’da finanse ettiğini ve Müslüman ülkeleri terör örgütleri aracılığıyla istikrarsızlaştırmak istediğini vurguladı. Eşrefi, Batı destekli terör örgütlerinin İslâm ülkelerinde istikrarsızlığa yol açtığına dikkat çekerek, “DEAŞ, Pakistan Talibanı (TTP), El Kaide ve farklı terör örgütleri masum insanları öldürüyor. (Terör örgütleri) Onlar kendilerini İslâm ile bağdaştırıyor. Fakat onların ne İslâm ne de Müslümanlarla alakası var. Gerçek bir Müslüman asla masumları öldürmez” dedi.
Batı dünyasının Hindistan’da başta Müslümanlar olmak üzere çeşitli azınlıklara yönelik insan hakları ihlallerine tepki göstermediğini belirten Eşrefi, “Hindistan’da masum Müslümanlar ve farklı azınlıklar öldürülüyor. Fakat Batı dünyası ve özellikle BM ve farklı uluslararası örgütler buna sessiz. Bu Batılı ülkeler çifte standart izliyor” dedi. Eşrefi, “İnsan hakları hakkında konuşuyorlar, fakat Hindistan’da, Keşmir’de ve farklı ülkelerde ölen Müslümanlar hakkında konuşmuyorlar” diye konuştu.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 08 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12