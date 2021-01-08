“İsrail’i tanımayacağız”

Pakistan Başbakanı İmran Han, ‘ Keşmir’deki durum Filistin’deki durumla tamamen aynı’ diyerek İsrail’i tanımayacaklarını söyledi. Başbakanın danışmadı Eşrefi de normalleşme iddialarına tepki göstererek, “Kimse bize İsrail ile ilişki kurmamız konusunda emir veremez” dedi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Filistin’de belirleyici durumun Keşmir ile “tamamen aynı durum” olduğunu belirterek, ülkesinin İsrail’in Filistin’e yaptıklarından sonra İsrail’i tanıyamayacağını söyledi. İmran Han, Pakistan’ın İsrail’i tanıyamamasının iki nedeni olduğunu söyledi. “Keşmir’deki durum, Filistin’deki durum ile tamamen aynı. İsrail’in Filistin topraklarını ele geçirmesini kabul edersek, o zaman Hindistan’ın Keşmir’de yaptıklarını da kabul ederiz, böylece ahlâki konumumuzu tamamen yitirebiliriz” dedi.

Pakistan’ın Filistin ile ilgili politikasını, ülkenin kurucusu Muhammed Ali Cinnah’ın bir sözünü alıntılayarak, “Filistin halkına yapılan haksızlık kaldırılmadıkça ve Filistin halkına vatan verilmedikçe Pakistan’ın İsrail’i tanımayacak” dedi.

Pakistan Başbakanı İmran Han’ın Din İşleri Danışmanı ve Pakistan Ulema Meclisi Başkanı Mevlana Tahir Eşrefi, “Pakistan küçük bir ülke değil. Biz nükleer bir gücüz. Güçlü bir ordumuz ve güçlü bir ulusumuz var. Kimse bize İsrail ile ilişki kurmamız konusunda emir veremez” dedi. Eşrefi, Pakistan’ın İsrail ile ilişki kurması yönünde baskı altında bulunduğuna dair iddialarla ilgili, herhangi bir Müslüman ülkenin baskısı altında olmadıklarına işaret ederek, “Bazı Yahudi ve Hint medya organları Müslüman ülkelerle ilişkilerimize zarar vermek için bize karşı bu tür (Pakistan’ın İsrail ile ilişki kuracağı) bir propagandayı yayıyor. Başbakanımız İmran Han defalarca Filistinlileri memnun edecek bir uzlaşı olmadığı sürece İsrail ile bir ilişki kurma planını reddetti” ifadelerini kullandı.

Hiçbir ülkenin kendilerinden İsrail’i tanımalarını istemediğini belirten Eşrefi, “Pakistan küçük bir ülke değil. Biz nükleer bir gücüz, güçlü bir ordumuz ve milletimiz var. Kimse bize İsrail ile ilişki kurmamız için emir veremez” dedi. Pakistan’ın Müslüman ülkeler arasında birliğin olması yönünde çaba gösterdiğini dile getiren Eşrefi, “Gelecek günlerde daha fazla iyi haberler duyacaksınız. Herkes Müslüman karşıtı unsurların birliğimizi istemediğini biliyor. Onlar tıpkı Suriye, Irak, Yemen, Libya ve Afganistan’daki gibi Pakistan’da da istikrarı zedelemek için ellerinden geleni yaptılar. Fakat kararlı ordumuz ve güçlü ulusumuz ile tüm şeytani planları başarısız oldu” şeklinde konuştu.

Eşrefi, Hindistan’ın DEAŞ’ı Afganistan’da ve Pakistan’da finanse ettiğini ve Müslüman ülkeleri terör örgütleri aracılığıyla istikrarsızlaştırmak istediğini vurguladı. Eşrefi, Batı destekli terör örgütlerinin İslâm ülkelerinde istikrarsızlığa yol açtığına dikkat çekerek, “DEAŞ, Pakistan Talibanı (TTP), El Kaide ve farklı terör örgütleri masum insanları öldürüyor. (Terör örgütleri) Onlar kendilerini İslâm ile bağdaştırıyor. Fakat onların ne İslâm ne de Müslümanlarla alakası var. Gerçek bir Müslüman asla masumları öldürmez” dedi.

Batı dünyasının Hindistan’da başta Müslümanlar olmak üzere çeşitli azınlıklara yönelik insan hakları ihlallerine tepki göstermediğini belirten Eşrefi, “Hindistan’da masum Müslümanlar ve farklı azınlıklar öldürülüyor. Fakat Batı dünyası ve özellikle BM ve farklı uluslararası örgütler buna sessiz. Bu Batılı ülkeler çifte standart izliyor” dedi. Eşrefi, “İnsan hakları hakkında konuşuyorlar, fakat Hindistan’da, Keşmir’de ve farklı ülkelerde ölen Müslümanlar hakkında konuşmuyorlar” diye konuştu.

