İsrail'den Mescid-i Aksa’nın kadın murabıtına 5 ay uzaklaştırma cezası
İşgalci İsrail rejimi güçlerinin Mescid-i Aksa’nın kadın murabıtı Ayide es-Seydavi'ye 5 ay boyunca Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezası verdiği bildirildi.
GÜNDEM 09.10.2020, 14:35
Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre işgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi sakinlerinden ve Mescid-i Aksa’nın kadın murabıtı olan Ayide es-Seydavi hakkında 5 ay Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma kararı verdi.
Kudüs’teki yerel kaynaklar, işgalci İsrail güçlerinin es-Seydavi hakkında 5 ay Mescid-i Aksa ve çevresinden uzaklaştırma kararı verdiğini ifade etti.
Mescid-i Aksa’nın kadın murabıtlarından olan es-Seydavi, defalarca tutuklanarak ve Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırarak sürekli işgalci İsrail güçlerinin zulmüne maruz kalıyor. Tüm bunlara rağmen es-Seydavi, işgalcilere karşı ne mücadelesinden ne de gayretinden ödün veriyor.
İsrail işgal güçleri, Mescid-i Aksa'nın gönüllü bekçileri olarak bilinen birçok murabıtın yanı sıra, Harem-i Şerif'in hizmetlerini yürüten Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı korumaları ve görevlileri de çeşitli nedenler ileri sürerek gözaltına alıyor, bazılarına da Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası veriyor.
Son günlerde bu ihlallerini artıran işgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa görevlilerini hedef alarak Müslümanların Mescid-i Aksa'yı korumaya yönelik dirençlerini kırmaya çalışıyor.
Öte yandan Hamas’ın Batı Şeria’daki medya ofisi tarafından yayınlanan periyodik rapora göre, işgal güçleri geçen Eylül ayı içinde Filistinlilere yönelik 1575 ihlal gerçekleştirdi.
Kudüs’teki yerel kaynaklar, işgalci İsrail güçlerinin es-Seydavi hakkında 5 ay Mescid-i Aksa ve çevresinden uzaklaştırma kararı verdiğini ifade etti.
Mescid-i Aksa’nın kadın murabıtlarından olan es-Seydavi, defalarca tutuklanarak ve Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırarak sürekli işgalci İsrail güçlerinin zulmüne maruz kalıyor. Tüm bunlara rağmen es-Seydavi, işgalcilere karşı ne mücadelesinden ne de gayretinden ödün veriyor.
İsrail işgal güçleri, Mescid-i Aksa'nın gönüllü bekçileri olarak bilinen birçok murabıtın yanı sıra, Harem-i Şerif'in hizmetlerini yürüten Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı korumaları ve görevlileri de çeşitli nedenler ileri sürerek gözaltına alıyor, bazılarına da Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası veriyor.
Son günlerde bu ihlallerini artıran işgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa görevlilerini hedef alarak Müslümanların Mescid-i Aksa'yı korumaya yönelik dirençlerini kırmaya çalışıyor.
Öte yandan Hamas’ın Batı Şeria’daki medya ofisi tarafından yayınlanan periyodik rapora göre, işgal güçleri geçen Eylül ayı içinde Filistinlilere yönelik 1575 ihlal gerçekleştirdi.
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