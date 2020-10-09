İsrail'den Mescid-i Aksa’nın kadın murabıtına 5 ay uzaklaştırma cezası

Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre işgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi sakinlerinden ve Mescid-i Aksa’nın kadın murabıtı olan Ayide es-Seydavi hakkında 5 ay Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma kararı verdi.

Kudüs’teki yerel kaynaklar, işgalci İsrail güçlerinin es-Seydavi hakkında 5 ay Mescid-i Aksa ve çevresinden uzaklaştırma kararı verdiğini ifade etti.

Mescid-i Aksa’nın kadın murabıtlarından olan es-Seydavi, defalarca tutuklanarak ve Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırarak sürekli işgalci İsrail güçlerinin zulmüne maruz kalıyor. Tüm bunlara rağmen es-Seydavi, işgalcilere karşı ne mücadelesinden ne de gayretinden ödün veriyor.

İsrail işgal güçleri, Mescid-i Aksa'nın gönüllü bekçileri olarak bilinen birçok murabıtın yanı sıra, Harem-i Şerif'in hizmetlerini yürüten Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı korumaları ve görevlileri de çeşitli nedenler ileri sürerek gözaltına alıyor, bazılarına da Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası veriyor.

Son günlerde bu ihlallerini artıran işgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa görevlilerini hedef alarak Müslümanların Mescid-i Aksa'yı korumaya yönelik dirençlerini kırmaya çalışıyor.

Öte yandan Hamas’ın Batı Şeria’daki medya ofisi tarafından yayınlanan periyodik rapora göre, işgal güçleri geçen Eylül ayı içinde Filistinlilere yönelik 1575 ihlal gerçekleştirdi.

