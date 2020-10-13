İsrail'de yeni salgın paniği! Çokça fareden bulaşan hastalık vakası

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 50 kişinin fareden bulaşan bir hastalığa yakalandığını açıkladı.

Dünya genelinde etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını henüz kontrol altına alınamadan İsrail'de yeni bir salgın alarmı verildi.



İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 50 İsraillinin farelerden bulaşan bir hastalığa yakalandığı duyuruldu. Bakanlık, hastaların büyük bir kısmının ülkenin kuzeyindeki dereleri ziyaret ettikten sonra enfekte olduğunu belirtti.



Derelerden su örnekleri alınacağını belirtilirken, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için de önlemler alacağını aktarıldı. Sağlık Bakanlığı ayrıca, bir sonraki duyuruya kadar şimdilik "Ülkenin kuzeyindeki derelerine girmeyin" uyarısında bulundu.



İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyonu aşkın insan hayatını kaybetti, 38 milyondan fazla insan ölümcül salgına yakalandı.

