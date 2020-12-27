İsrail yasa dışı ilhakına hız verdi! Trump gitmeden yasa çıkacak
Siyonist İsrail ABD Başkanı Trump'ın görevi sonlanmadan önce işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı ilhak planlarına hız verdi. İsrail, binlerce konuta onay verecek.
GÜNDEM 27.12.2020, 16:32
ABD Başkanı Donald Trump döneminde kirli planlarını geçmiş dönemlere göre daha rahat hayata geçiren Siyonist İsrail, Trump gitmeden önce kirli planlarına hız verdi. Siyonist İsrail hükümeti ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden göreve başlamadan önce işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te binlerce yasa dışı yeni konut inşasına onay vermeyi planlıyor.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde İsrail Sivil Yönetimine bağlı Yüksek Planlama Konseyinin iki hafta içinde Batı Şeria ve Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerinde inşa edilecek konutları onaylamak üzere toplanacağı bilgisi yer aldı. İnşa edilmesi planlanan konutların onay beklediği kaydedilen haberde, Yüksek Planlama Konseyinin ilk toplantısını 31 Aralık Perşembe günü yapabileceği aktarıldı.
Peace Now'ın (Barış Şimdi) verilerine göre, Siyonist İsrailli işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimini inşa etti. Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinlilerin göç etmesi için hayatı daha da zor hale getiriyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde İsrail Sivil Yönetimine bağlı Yüksek Planlama Konseyinin iki hafta içinde Batı Şeria ve Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerinde inşa edilecek konutları onaylamak üzere toplanacağı bilgisi yer aldı. İnşa edilmesi planlanan konutların onay beklediği kaydedilen haberde, Yüksek Planlama Konseyinin ilk toplantısını 31 Aralık Perşembe günü yapabileceği aktarıldı.
Peace Now'ın (Barış Şimdi) verilerine göre, Siyonist İsrailli işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimini inşa etti. Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinlilerin göç etmesi için hayatı daha da zor hale getiriyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
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