İsrail TV'sine göre bir ülke daha İsrail'le normalleşme kararı aldı
ABD yönetiminin İsrail rejimi ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalaması için ültimatom verdiği ülkenin normalleşmeyi kabul ettiği ileri sürüldü.
GÜNDEM 15.10.2020, 16:13
ABD yönetiminin işgalci İsrail rejimi ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalaması için Sudan'a ültimatom verdiği, Hartum yönetiminin de bunu kabul ettiği ileri sürüldü.
İsrail'in "I24News" televizyonunda yer alan haberde, ABD'li ve Sudanlı yetkililerin dün Hartum yönetiminin İsrail'le ilişkileri normalleştirmesi konusunda "hararetli" bir görüşme yaptığı iddia edildi.
Görüşmede ABD tarafının, işgalci siyonist İsrail rejimi ile ilişkileri normalleştirmesi için Sudan'a ültimatom verdiği ve Hartum yönetiminden 24 saat içinde cevap istediği savunuldu.
İsrail rejimi ile ilişkileri normalleştirmesi karşılığında ABD'nin Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmayı önerdiği belirtildi.
Sudan'ın öneriyi kabul ettiği iddia edilirken, resmi makamlardan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Sudanlı ve ABD'li yetkililer geçen ay Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri toplantıda Hartum'un işgalci İsrail rejimi ile ilişkileri normalleştirmesi konusunu görüşmüş ancak bir sonuç alınamamıştı.
İsrail'in "I24News" televizyonunda yer alan haberde, ABD'li ve Sudanlı yetkililerin dün Hartum yönetiminin İsrail'le ilişkileri normalleştirmesi konusunda "hararetli" bir görüşme yaptığı iddia edildi.
Görüşmede ABD tarafının, işgalci siyonist İsrail rejimi ile ilişkileri normalleştirmesi için Sudan'a ültimatom verdiği ve Hartum yönetiminden 24 saat içinde cevap istediği savunuldu.
İsrail rejimi ile ilişkileri normalleştirmesi karşılığında ABD'nin Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmayı önerdiği belirtildi.
Sudan'ın öneriyi kabul ettiği iddia edilirken, resmi makamlardan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Sudanlı ve ABD'li yetkililer geçen ay Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri toplantıda Hartum'un işgalci İsrail rejimi ile ilişkileri normalleştirmesi konusunu görüşmüş ancak bir sonuç alınamamıştı.
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