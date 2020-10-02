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İsrail Turizm Bakanı Asaf Zamir 'İsrail çökmek üzere' deyip istifa etti
İsrail Turizm Bakanı Asaf Zamir istifa ederek, "Devlet çökmek üzere" dedi.
GÜNDEM 02.10.2020, 16:44
İsrail Turizm Bakanı Asaf Zamir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya istifasını sundu. Zamir istifa öncesi yaptığı açıklamada, devletin çöküşün eşiğinde olduğuna işaret ederek, "Netanyahu başbakan kaldığı sürece bu durum değişmeyecek" dedi. Öte yandan İsrail'de korona virüs nedeniyle büyük ekonomik kriz yaşanıyor.
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