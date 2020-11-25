İsrail, Trump gitmeden işgalini büyütmeye başladı!

İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından verilen gizli bir karar ile Kudüs’ün kuzeyine 9 bin yeni Yahudi yerleşim alanı kurulması için kazma vurulacak.

Israil Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Golan Tepeleri ziyaretinde Yahudi yerleşim yerlerini (işgal alanlarını) destekleyen açıklamasını fırsat bildi. İsrail’e sınırsız destek veren ABD Başkanı Donald Trump’ın koltuğunu bırakmadan işgal faaliyetlerini hızlandırmak isteyen Netanyahu, düğmeye bastı. Pompeo’nun büyük bir övgü ile bahsettiği işgal alanlarının yenilerinin oluşturulması için ilk kazma Kudüs’ün kuzeyindeki Atarot Mahallesi’ne vurulacak. Kabinesi ile bir araya gelip kapalı kapılar ardında işgal planları hazırlayan Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan aldığı destek sözü ile de planını devreye soktu.



Bu plana göre Kudüs’ün kuzeyine 9 bin yeni Yahudi yerleşim alanı işgal edecek. Kudüs’ü adeta kuşatmaya alacak olan bu plan için Tel Aviv kesenin ağzını açmaktan da geri durmadı. İsrail hükümeti işgal alanlarının oluşturulması için milyonlarca şekellik bir bütçeyi de onayladı.

