İsrail Mahkemesi açlık grevindeki Filistinli esiri ölüme terk etti

Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre siyonist İsrail Yüksek Mahkemesi, bugün düzenlediği oturumda, 78 gündür açlık grevinde olan Filistinli esir Mahir el-Ahres’i serbest bırakmayı reddettiğini açıkladı.

İslami Cihad Hareketi’ne yakınlığıyla bilinen Kudüs'ün Ruhu Kurumu (Muhcetu'l Kudüs) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesi’nin, el-Ahres’in önümüzdeki 26 Kasım’da serbest bırakılması konusunda sadece bir tavsiye kararı almasına sert tepki gösterildi.

Diğer yandan Muhcetu'l Kudüs, söz konusu Filistinli esirin özgür kalıncaya dek açlık grevini sürdürme konusunda ısrarcı olduğunu kaydetti.

Ayrıca açıklamada, 78 gündür açlık grevinde olan esir Mahir el-Ahres'in sağlık durumunun tehlikeli boyutlara ulaştığı ve grevin devam etmesi halinde hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunuldu.

Filistin Esirler Kulübü ise yaptığı açıklamada, Filistinli esir Mahir el-Ahres’in 1971’te doğduğunu ve Cenin kenti nüfusuna kayıtlı olduğunu duyurdu. Açıklamada, altı çocuk babası Ahres’in 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da Siyonist işgal rejimi tarafından 4 kez alıkonulduğunu belirtti.

Son olarak işgalciler tarafından 27 Temmuz'da esir alınan el-Ahres, işgalci rejimin "idari tutukluluk" şeklindeki keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Siyonist işgalciler, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay arasında alıkoyabiliyor.

