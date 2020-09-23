İsrail, Kudüslülerin Mescid-i Aksa’da namaz kılmalarını engelledi

Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre görgü tanıkları, İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir semtinin girişlerine demir bariyerler kurduğunu, Mescid-i Aksa’ya gelenlerin kimliklerini kontrol ettiğini ve Eski Şehir semti dışından sabah namazı için gelenleri Aksa’ya almadığını aktardı.

Ayrıca görgü tanıkları işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'ya girişlerini engellediği Kudüslü vatandaşların Eski Şehir kapılarının dışındaki Babu'l-Amud ve Babü's-Sahira kapılarında sabah namazını kılmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Diğer yandan, bu sabah İsrail işgal güçlerinin koruması altında yaklaşık 27 fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girerek baskın düzenledi.

Fanatik Yahudilerin zaman zaman Mescid-i Aksa'ya düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

