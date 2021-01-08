İsrail işgal güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı

Filistinliler, Ramallah kentine bağlı Deyr Cerir beldesi kırsalındaki fanatik Yahudi yerleşimcilerin bölgeye yerleşme girişimlerine tepki gösterilerinde kan aktı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen göstericilere müdahale eden İsrail güçleri Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı bombayla saldırdı. Saldırıda 5 Filistinliyi plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda kişi de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail güçleri gösterileri bahane ederek Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

