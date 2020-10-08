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İsrail ile Ürdün hava sahalarını birbirlerinin kullanımına açtı
İsrail ile Ürdün arasında imzalanan havacılık anlaşmasıyla iki ülke, hava sahalarını birbirlerinin kullanmasına izin verdi.
GÜNDEM 08.10.2020, 21:21
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İsrail Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv ile Amman'ın bugün yeni bir havacılık anlaşması imzaladığı belirtildi.
Yarından itibaren yürürlüğe gireceği ifade edilen anlaşmayla iki ülkenin karşılıklı olarak hava sahalarını birbirlerinin kullanımına açtığı ifade edildi.
İsrail ile Ürdün'ün 1994'te barış anlaşması imzalamasının ardından iki ülke arasında direkt uçuşlar başlamıştı. Ancak her iki ülke, üçüncü bir ülkeye yapılacak uçuşlarda diğerinin hava sahasını kullanamıyordu.
Bu anlaşmayla İsrail uçakları, BAE ve Bahreyn'in yanı sıra Güney ve Doğu Asya ülkelerine yapılacak uçuşlarda Ürdün hava sahasını kullanabilecek.
Yarından itibaren yürürlüğe gireceği ifade edilen anlaşmayla iki ülkenin karşılıklı olarak hava sahalarını birbirlerinin kullanımına açtığı ifade edildi.
İsrail ile Ürdün'ün 1994'te barış anlaşması imzalamasının ardından iki ülke arasında direkt uçuşlar başlamıştı. Ancak her iki ülke, üçüncü bir ülkeye yapılacak uçuşlarda diğerinin hava sahasını kullanamıyordu.
Bu anlaşmayla İsrail uçakları, BAE ve Bahreyn'in yanı sıra Güney ve Doğu Asya ülkelerine yapılacak uçuşlarda Ürdün hava sahasını kullanabilecek.
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