İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteride 15 Filistinliyi yaraladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, işgalci İsrail rejiminin Batı Şeria'da inşa ettiği Yahudi işgal birimlerini protesto etmek isteyen Filistinliler, Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde gösteri düzenledi.

İşgalci siyonist İsrail rejimi güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek ile plastik mermi kullandığını anlatan tanıklar, Filistinlilerin ise askerlere taş atarak karşılık verdiğini kaydetti.

Siyonist İsrail rejimi askerlerinin kullandığı plastik mermilerle 15 Filistinlinin yaralandığını ifade eden tanıklar, onlarca göstericinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini söyledi.

Tanıklar, bir göstericinin gözünden vurulduğunu belirtirken, yaralananlar arasında 3 gazetecinin de bulunduğunu ifade etti.

Kalkiliya'nın Kefr Kaddum beldesi başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi işgal birimleri inşasına karşı gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

