İsrail güçleri, AA foto muhabirini yaraladı
İsrail askerleri Filistin'de Anadolu Ajansı serbest foto muhabirini yaraladı. Filistinlilerin düzenlediği gösteriyi takip eden foto muhabiri Nidal Iştiyye, İsrail güçlerinin kullandığı plastik mermile
GÜNDEM 25.09.2020, 22:31
Filistinliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'na tepki amacıyla gösteri düzenledi.
İsrail güçleri, gösteriye plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Muhabirin durumu iyiGösteriyi takip eden Anadolu Ajansı (AA) serbest foto muhabiri Iştiyye ve 6 gösterici İsrail güçlerinin kullandığı plastik mermilerin hedefi oldu. Iştiyye bacağından hafif şekilde yaralandı.
Filistinli sağlık ekiplerince müdahale edilen foto muhabirinin durumunun iyi olduğu belirtildi.
5 ay içinde 2. kez yaralandıFoto muhabiri Iştiyye, mayıs ayında da yine gösterileri takip ettiği sırada İsrail askerleri tarafından yaralanmıştı.
İsrail güçleri, gösteriye plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Muhabirin durumu iyiGösteriyi takip eden Anadolu Ajansı (AA) serbest foto muhabiri Iştiyye ve 6 gösterici İsrail güçlerinin kullandığı plastik mermilerin hedefi oldu. Iştiyye bacağından hafif şekilde yaralandı.
Filistinli sağlık ekiplerince müdahale edilen foto muhabirinin durumunun iyi olduğu belirtildi.
5 ay içinde 2. kez yaralandıFoto muhabiri Iştiyye, mayıs ayında da yine gösterileri takip ettiği sırada İsrail askerleri tarafından yaralanmıştı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 25 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Galatasaray
|2
|6
|3. Alanyaspor
|2
|6
|4. Göztepe
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Hatayspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Sivasspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Çaykur Rizespor
|2
|0
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|2. Adanaspor
|3
|5
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. İstanbulspor
|2
|3
|10. Bandırmaspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Altay
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Man City
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Wolverhampton
|2
|3
|13. Newcastle
|2
|3
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0
Sayfalar Tümü