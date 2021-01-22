İsrail Filistinli esirleri Kovid’in pençesine bırakıyor!

Salgının ülkede baş gösterdiği ilk andan itibaren adeta ambargoyu iki katına çıkaran ve Filistin’i dünyaya kapatıp işgal girişimlerini artıran İsrail, şimdi de özgürlüklerini ellerinden aldıkları Filistinli esirleri kasıtlı olarak Kovid-19 salgınının pençesine bırakıyor.

Konu ile ilgili gazetemize bilgi veren Filistinli Esirler Kulübü, en son olarak ‘Raymond’ hapishanesinde kalan 15 esirde de koronavirüsün tespit edildiğini ve böylece sayının salgının başladığından bu yana 300’e yaklaştığını ifade etti. Esirlere yönelik test uygulamasının yapılmadığı belirten Filistinli Esirler Kulübü, hapishanelerde kalan esirlerin de aşılanma kapsamına alınmadığını kaydetti.

Hapishanelerde salgının esirleri bastırmak için sistematik bir baskı aracına dönüştürüldüğün altını çizen Filistin Esirler Kulübü, hapishanelerde bulunan yaşlı ve kronik hastalığa sahip esirlerin hayati tehlike ile karşı karşıya olduklarını belirterek, işgal hapishanelerindeki tutukluların sağlık durumlarını incelemek üzere uluslararası bir sağlık komitesinin oluşturulması çağrısında bulundu.

