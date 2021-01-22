İsrail Filistinli esirleri Kovid’in pençesine bırakıyor!
Kovid-19 salgını ile tüm ülkeler mücadele verirken, Filistin ise koronavirüs haricinde bir de Siyonizm virüsü ile mücadele etmeye çalışıyor.
GÜNDEM 22.01.2021, 04:33
Salgının ülkede baş gösterdiği ilk andan itibaren adeta ambargoyu iki katına çıkaran ve Filistin’i dünyaya kapatıp işgal girişimlerini artıran İsrail, şimdi de özgürlüklerini ellerinden aldıkları Filistinli esirleri kasıtlı olarak Kovid-19 salgınının pençesine bırakıyor.
Konu ile ilgili gazetemize bilgi veren Filistinli Esirler Kulübü, en son olarak ‘Raymond’ hapishanesinde kalan 15 esirde de koronavirüsün tespit edildiğini ve böylece sayının salgının başladığından bu yana 300’e yaklaştığını ifade etti. Esirlere yönelik test uygulamasının yapılmadığı belirten Filistinli Esirler Kulübü, hapishanelerde kalan esirlerin de aşılanma kapsamına alınmadığını kaydetti.
Hapishanelerde salgının esirleri bastırmak için sistematik bir baskı aracına dönüştürüldüğün altını çizen Filistin Esirler Kulübü, hapishanelerde bulunan yaşlı ve kronik hastalığa sahip esirlerin hayati tehlike ile karşı karşıya olduklarını belirterek, işgal hapishanelerindeki tutukluların sağlık durumlarını incelemek üzere uluslararası bir sağlık komitesinin oluşturulması çağrısında bulundu.
Konu ile ilgili gazetemize bilgi veren Filistinli Esirler Kulübü, en son olarak ‘Raymond’ hapishanesinde kalan 15 esirde de koronavirüsün tespit edildiğini ve böylece sayının salgının başladığından bu yana 300’e yaklaştığını ifade etti. Esirlere yönelik test uygulamasının yapılmadığı belirten Filistinli Esirler Kulübü, hapishanelerde kalan esirlerin de aşılanma kapsamına alınmadığını kaydetti.
Hapishanelerde salgının esirleri bastırmak için sistematik bir baskı aracına dönüştürüldüğün altını çizen Filistin Esirler Kulübü, hapishanelerde bulunan yaşlı ve kronik hastalığa sahip esirlerin hayati tehlike ile karşı karşıya olduklarını belirterek, işgal hapishanelerindeki tutukluların sağlık durumlarını incelemek üzere uluslararası bir sağlık komitesinin oluşturulması çağrısında bulundu.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 22 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|39
|3. Galatasaray
|19
|36
|4. Gaziantep FK
|19
|34
|5. Alanyaspor
|19
|31
|6. Hatayspor
|19
|31
|7. Trabzonspor
|19
|30
|8. Karagümrük
|19
|27
|9. Malatyaspor
|19
|27
|10. Göztepe
|19
|25
|11. Antalyaspor
|19
|25
|12. Sivasspor
|19
|24
|13. Rizespor
|19
|24
|14. Başakşehir
|19
|23
|15. Konyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|19
|22
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|19
|19
|19. Ankaragücü
|19
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|19
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Chelsea
|19
|29
|9. Southampton
|18
|29
|10. Arsenal
|19
|27
|11. Aston Villa
|16
|26
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|18
|19
|16. Burnley
|18
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|17
|44
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|19
|33
|5. Sevilla
|18
|33
|6. Real Sociedad
|19
|30
|7. Granada
|19
|28
|8. Real Betis
|19
|26
|9. Cádiz
|19
|24
|10. Getafe
|18
|23
|11. Celta de Vigo
|19
|23
|12. Levante
|18
|22
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|19
|20
|15. Eibar
|19
|19
|16. Real Valladolid
|19
|19
|17. Deportivo Alaves
|19
|18
|18. Elche
|17
|17
|19. Osasuna
|19
|16
|20. Huesca
|19
|12
Sayfalar Tümü