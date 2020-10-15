İsrail, açlık grevine giren Filistinli esirlere hücre cezası veriyor

Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ofer Hapishanesi İdaresi, 3 Filistinli esiri daha hücrelere nakletti.

Filistin Esirler Kulübü, İsrail rejimine bağlı hapishane idaresinin, Filistinli esir Mahir el-Ahres'e destek amacıyla açlık grevine başlayan Filistinli esirlere hücre cezasını verdiğini açıkladı.

Ofer Hapishanesi'ndeki 30’dan fazla Filistinli esir, el-Ahres'e destek amacıyla Salı günü gece açlık grevine başladı.

Siyonist İsrail güçleri tarafından Batı Şeria’nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan el-Ahres, İsrail işgal rejiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için 80 gün önce açlık grevine başlamıştı.

Durumunun kötüleşmesi üzerine el-Ahres, İsrail'deki bir hastaneye kaldırılmıştı. Filistinli esirlerin haklarını savunan kuruluşlar ve insan hakları cemiyetleri, el-Ahres'in durumunun çok kritik olduğunu ifade ediyor.

Öte yandan, İsrail Yüksek Mahkemesi pazartesi günü el-Ahres'in serbest bırakılması talebini reddetmiş ve tutukluluk süresinin bitimi olan önümüzdeki ay sonuna kadar hapishanede kalmasını kararlaştırmıştı.

