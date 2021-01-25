İsraf, faiz, rant üçlüsü ülkede bereket bırakmadı!

İşsizliğin, faiz ödemelerinin, icralık dosyaların hızla arttığına dikkat çeken Karaduman, “İsraf, faiz, rant üçlüsü ülkede ne bereket bıraktı ne de üretim” dedi.

Saadet Partisi Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı geniş katılımla online gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, ülke ve dünya gündemi başta olmak üzere gençlik çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede evlenme oranlarının azaldığını ve boşanmaların arttığını söyleyen Karaduman, “Son 5 yılda 685 bin 30 çift mahkemeye giderek boşandı. Ülkemizde erkeklerde evlenme yaşı 30, kadınlarda 27 olmuş durumdadır. Türkiye’de son 9 yılda 104 bin çocuk kaçırıldı. İşsizlik, faiz ödemeleri, icralık dosyalar, ödenmeyen borçlar, kepenk kapatma, iflas sayılarını ifade etmeye gerek yok! İsraf, faiz, rant üçlüsü ülkede ne bereket bıraktı ne de üretim!” diye konuştu.

Genç işsizliğe dikkat çeken Karaduman, şunları kaydetti: “Ülke olarak; üniversite mezunlarımızı çiğ köfte dükkânları açtırmakla, zincir marketlerine kasiyer yapmakla, ev hanımlarımızı temizliğe göndermekle, partili ve aileden arkadaşları rektör, genel sekreter yapmakla bir yere varamazsınız! Varsaydık zaten şu anda uçmuştuk. Zira Cumhuriyet tarihinin en fazla adaletsiz uygulamaları yaşatan, en fazla borçlanan, en fazla vergi toplayan, en fazla faiz ödemesi yapan, en fazla adam kayıran bir iktidarıyla karşı karşıyayız.”

