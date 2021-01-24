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İspanyol Genelkurmay Başkanı sırası gelmeden aşı oldu ve istifa etti
İspanya Genelkurmay Başkanı Miguel Ángel Villarroya'nın koronavirüs aşısı sıralamasında olmamasına rağmen aşı vurdurması istifasına yol açtı.
GÜNDEM 24.01.2021, 08:02
İspanya Genelkurmay Başkanı Miguel Ángel Villarroya, kendisinin ve diğer üst düzey komutanların öncelikli aşılama gruplarının bir parçası olmamalarına rağmen koronavirüs aşısı vurulmalarının ortaya çıkmasının ardından bugün istifa etti.
Birgün’ün İspanyol basınına dayandırdığı haberlere göre, 63 yaşındaki Villarroya, ‘silahlı kuvvetlerin itibarını korumak’ için, Savunma Bakanı Margarita Robles’e görevden alınmasını talep eden bir mektup yazdı. Villarroya mektubunda, ‘her zaman astlarına örnek olmaya çabaladığını’ ifade etti.
İspanya’da Covid-19 nedeniyle şu ana kadar 55 bin 441 kişi hayatını kaybetti. Kayıt altına alınmış 2.4 milyondan fazla da enfeksiyon var. Villarroya’ya ve diğer komutanlara protokollere aykırı bir şekilde öncelik tanınması, toplumun tepkisini çekmişti.
Birgün’ün İspanyol basınına dayandırdığı haberlere göre, 63 yaşındaki Villarroya, ‘silahlı kuvvetlerin itibarını korumak’ için, Savunma Bakanı Margarita Robles’e görevden alınmasını talep eden bir mektup yazdı. Villarroya mektubunda, ‘her zaman astlarına örnek olmaya çabaladığını’ ifade etti.
İspanya’da Covid-19 nedeniyle şu ana kadar 55 bin 441 kişi hayatını kaybetti. Kayıt altına alınmış 2.4 milyondan fazla da enfeksiyon var. Villarroya’ya ve diğer komutanlara protokollere aykırı bir şekilde öncelik tanınması, toplumun tepkisini çekmişti.
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