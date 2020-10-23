İspanya'da 8 golü zorlu mücadele! Sivasspor Villarreal'e yenildi

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda İspanyol ekibi Villarreal'e 5-3 mağlup oldu.U

Ev sahibi ekip Villarreal'i galibiyete taşıyan golleri, 13. dakikada Kubo, 20. dakikada Carlos Bacca, 57. dakikada Juan Foyth, 74. ve 78. dakikalarda Paco Alcacer kaydetti.

Demir Grup Sivasspor'un gollerini ise 33. dakikada Kayode, 43. dakikada Yatabare ile 64. dakikada Max Gradel attı.

37. dakikada Sivasspor kalecisi Samatta, Villarreal adına Bacca'nın kullandığı penaltı vuruşunda gole izin vermeyen isim oldu.

Grubun diğer maçında ise Maccabi Tel-Aviv, Karabağ'ı 10. dakikada Yonatan Cohen'in attığı tek golle 1-0 yendi.

