İspanya Süper Kupası'nda final belli oldu

Malaga kentindeki La Roselada Stadı'nda oynanan maçta Athletic Bilbao'nun gollerini ilk yarıda Raul Garcia (Dk.18 penaltıdan ve Dk. 38) attı.

İkinci yarı özellikle Marco Asensio ile hücumda etkili olan Real Madrid, 73. dakikada Karim Benzema ile farkı 1'e indirse de sezonun ilk kupasından elenmesini önleyemedi.

Yarı finalin ilk maçında penaltı atışları sonunda Real Sociedad'ı 4-3 yenen Barcelona, 17 Ocak Pazar günü Sevilya'daki La Cartuja Stadı'nda Athletic Bilbao ile karşılaşacak.

Suudi Arabistan ile İspanya futbol federasyonları arasında yapılan anlaşmaya göre 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanması planlansa da yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınından dolayı bu yılki turnuvanın İspanya'da yapılması kararlaştırılmıştı.

