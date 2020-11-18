İspanya Almanya'yı sahadan sildi! Bol gollü mücadele

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 4. Grup mücadelesinde İspanya konuk ettiği Almanya'yı 6-0 yendi.

Mücadeleye İspanya; Simon, Roberto, Ramos, Pau Torres, Gaya, Olmo, Rodri, Canales, Koke, Torres ve Morata 11'i ile başladı.

Almanya ise Neuer, Ginter, Süle, Koch, Max, Goretzka, İlkay, Kroos, Sane, Gnabry ve Timo Werner 11'ini sahaya sürdü.

İspanyol forvet Alvaro Morata, 17. dakikada ülkesini 1-0 öne geçirdi.

33. dakikada sahneye çıkan Ferran Torres, skoru 2-0'a getirdi.

5 dakika sonra ise farkı 3'e getiren gol Rodri'den geldi.

İlk yarı İspanya'nın 3-0'lık üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarı kaldığı yerden devam eden Boğalar'da sahne yeniden Ferran Torres'in oldu. 20 yaşındaki kanat oyuncusu; 55'te ve 72'de attığı gollerle hat-trick yaptı.

Karşılaşmanın son golü ise 89. dakikada Mikel Oyarzabal'dan geldi.

Mücadele İspanya'nın 6-0 üstünlüğü ile sona erdi.

