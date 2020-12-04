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İsmailağa Vakfı resmen kuruldu: Kurucuları arasında beş isim var
İsmailağa cemaatine bağlı olarak faaliyetlerde bulunacak olan İsmailağa Vakfı kuruldu. Karar, Resmi Gazete'nin 4 Aralık 2020 sayısında yayımlanarak resmiyete kavuştu.
GÜNDEM 04.12.2020, 17:32
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İsmailağa cemaatine bağlı İsmailağa Vakfı resmen kuruldu. İsmailağa Vakfı kuruluş senedi 4 Aralık 2020 Tarihli ve 31324 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
İsmailağa Vakfı, İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12 Mart 2020 tarihinde verdiği karar sonucu kuruldu. Karar, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyete kavuşturulmuş oldu.
İsmailağa Vakfı’nın kurucuları arasında Efendi Hazretleri olarak da anılan İsmailağa cemaati lideri Ahmet Mahmut Ustaosmanoğlu da yer alıyor. Diğer 4 kurucu isimler ise, Celal Erzincanlıoğlu, Mahmut Seyfettin İnanç, Ali Takış, Adnan Muhlis Koçak oldu. Vakfın yönetim kurulu ise henüz belirlenmedi.
İsmailağa Vakfı, 60 bin TL mal varlığı ile İstanbul merkezli kuruldu. Vakfın amacında, "Vatanın bütünlüğünün korunması ve maddi-manevi her türlü kalkınmasına yardımcı olmak, milletimizin birlik ve beraberliğini muhafazaya, dini, ahlaki, ilmi ve fikri seviyesini yükseltmeye, tarihi ve kültürel mirasını koruyup yaşatma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.” ifadelerine yer verildi.
İsmailağa Vakfı, İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12 Mart 2020 tarihinde verdiği karar sonucu kuruldu. Karar, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyete kavuşturulmuş oldu.
İsmailağa Vakfı’nın kurucuları arasında Efendi Hazretleri olarak da anılan İsmailağa cemaati lideri Ahmet Mahmut Ustaosmanoğlu da yer alıyor. Diğer 4 kurucu isimler ise, Celal Erzincanlıoğlu, Mahmut Seyfettin İnanç, Ali Takış, Adnan Muhlis Koçak oldu. Vakfın yönetim kurulu ise henüz belirlenmedi.
İsmailağa Vakfı, 60 bin TL mal varlığı ile İstanbul merkezli kuruldu. Vakfın amacında, "Vatanın bütünlüğünün korunması ve maddi-manevi her türlü kalkınmasına yardımcı olmak, milletimizin birlik ve beraberliğini muhafazaya, dini, ahlaki, ilmi ve fikri seviyesini yükseltmeye, tarihi ve kültürel mirasını koruyup yaşatma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.” ifadelerine yer verildi.
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