İsmail Saymaz'dan Soylu sözleri: "Sıradan bir bakan değil"
İsmail Saymaz, katıldığı bir programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
GÜNDEM 26.12.2020, 08:52
İsmail Saymaz'dan Süleyman Soylu yorumu: "Sıradan bir bakan değil"
KRT Akşam haberlerinde Zafer Arapkirli'nin konuğu Gazeteci İsmail Saymaz oldu. Saymaz'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yorumları dikkat çekti.
"Sıradan bir bakan değil" diyen İsmail Saymaz, Soylu'nun görülmedik ölçüde aktif bir İçişleri Bakanı olduğunu söyledi. "Uzun zamandır karşılaştığımız en profili keskin İçişleri Bakanı" diyen Saymaz, "Mehmet Ağar'ın da ötesine geçecek bir milliyetçi hat oluşturuyor, bir ayağıyla AKP'ye basarken diğer ayağını da MHP'ye uzatıyor." açıklamasını yaptı.
İsmail Saymaz, Soylu'nun MHP'nin arzu ettiği ve hayal ettiği bir İçişleri Bakanı olduğunu söyleyen Saymaz, "MHP kendisi atasa, ancak böyle bir bakan seçerdi" dedi.
KRT Akşam haberlerinde Zafer Arapkirli'nin konuğu Gazeteci İsmail Saymaz oldu. Saymaz'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yorumları dikkat çekti.
"Sıradan bir bakan değil" diyen İsmail Saymaz, Soylu'nun görülmedik ölçüde aktif bir İçişleri Bakanı olduğunu söyledi. "Uzun zamandır karşılaştığımız en profili keskin İçişleri Bakanı" diyen Saymaz, "Mehmet Ağar'ın da ötesine geçecek bir milliyetçi hat oluşturuyor, bir ayağıyla AKP'ye basarken diğer ayağını da MHP'ye uzatıyor." açıklamasını yaptı.
İsmail Saymaz, Soylu'nun MHP'nin arzu ettiği ve hayal ettiği bir İçişleri Bakanı olduğunu söyleyen Saymaz, "MHP kendisi atasa, ancak böyle bir bakan seçerdi" dedi.
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