İsmail Saymaz'dan Bakan Pakdemirli'ye:

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz bugünkü yazısında, İzmir Depremi sonrasında ekranlarda sık sık görülen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ele aldı.



Pakdemirli'nin Bakanlığı döneminde tarımda yerli üretimde geri gidildiğini ve dışardan alımların arttığının altını çizen İsmail Saymaz, "Giresun'da selin ve İzmir'de depremin yol açtığı enkaz, şükürler olsun ki kaldırılıyor. Fakat Pakdemirli'nin tarımda neden olduğu enkaz yerli yerinde duruyor" değerlendirmesinde bulundu. İşte Saymaz'ın dikkat çeken bugünkü köşe yazısı;



Tarımda neden olduğu enkaz yerli yerinde duruyor

Bütün bir ülke, yüreğini avucuna almış bir halde, Rızabey Apartmanı'nın enkazındaki can pazarını seyrediyor. İtfaiyeciler ve arama kurtarma ekipleri taş yığınlarından gelen incecik “İmdat!” sesine kulak kesilmiş.

Buse, bu!

Annesiyle diş tedavisi için geldiği bu binada depreme yakalanan Buse Hasyılmaz…

Kızılay görevlisi, telefonla bağlantı kurduğu Buse'ye, bulunduğu yerin belirlenebilmesi için sorular soruyor.

Ekrana Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli giriyor.

Görevlide telefonu çekip alıyor ve ardından yüzünü kameralara dönüyor.

Birkaç adım uzağındaki danışmanı cep telefonuyla kaydediyor.

Pakdemirli'nin arama kurtarmada ne denli yetkin olduğunu göstermesi açısından ele geçmez bir fırsat bu.

Türkiye; deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik gibi, on parmağında on marifet bulunan Pakdemirli'yi mutlaka yakından tanımalı.

Bilhassa tarımdaki marifetlerini…

Babadan oğula bakanlık

Bekir Pakdemirli'nin bakanlığı, babadan miras sayılır. Anavatan Partisi iktidarlarında bakanlıklar ve başbakan yardımcılığı yapan Ekrem Pakdemirli'nin altın çocuğu…

İzmir'de, 2011'de AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

Seçilemese de ödülünü iki yıl sonra aldı.

Türkcell'in yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

2018'de Meclis dışından Tarım ve Orman Bakanlığı'na atandı.

Özel okul sahibinin Milli Eğitim, acentacının Kültür ve Turizm Bakanı olabildiği bir kabinede, ABD'li bir patates şirketinin Ortadoğu danışmanlığını yapan Bekir Pakdemirli'yi tarımın başına koydular.

O da hünerini sergiledi.

Girit yağı, Afrin zeytini

Pakdemirli, 27 Eylül 2018'de İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nde zeytinyağı ve zeytin rekolte tahmini toplantısında, “Yunan adalarına gidip Girit yağı alıyorum. Kahvaltıda yiyorum ve mutlu oluyorum” dedi.

Zeytincilerin kalbine inmişken…

Bi de Afrin'den Türkiye'ye 600 ton kaçak zeytin getirildiği ortaya çıktı.

En büyük balıkçı

Bu arada, kırmızı et fiyatı aldı yürüdü. Pakdemirli, balık tüketimini teşvik için “Balık Ankara'da Yenir” festivaline katıldı. İlk cümlesinde, “Size en büyük balıkçının selamını getirdim. O da Cumhurbaşkanımız Erdoğan” dedi.

Et fiyatından yakınanlara, diyetisyenliğini konuşturarak, “Kırkına kadar kuzu, kırkındandan sonra kuzunun yiyeceğini yiyeceksin. Diyetisyenler de bunu öneriyor. Et yerine balık tüketelim” diye ekledi.

Et ve Süt Kurumu'nun ihalesiz et aldığı ortaya çıktı.

Fox TV muhabiri bu iddiayı sorunca, “Ivır zıvır şeylerle devletin saygınlığını yitirmeye çalışlıyorsunuz. Yaptığınız gazetecilik değil, maskaralık” dedi.

Ertesi hafta Fox TV ekibi toplantıdan atıldı.

Patates-soğan terörü!

Fiyat artışından ötürü patates ve soğan depoları yasadışı örgütün hücresi gibi basıldı. “Terörist” ilan edilen kabzımallar gözaltına alındı.

Türkiye, sebze meyve kuyruğuna girdi.

İstanbul'da 34 ilçede 50 noktada ve Ankara'da 15 noktada “Tanzim” adı verilen açık hava halleri kuruldu.

Devlet kiloyla domates ve biber sattı.

Pakdemirli, zafer kazanmışcasına “Çarşıdaki yangın sona erdi” dedi.

1970'lerdeki tüp kuyruklarından söz eden Erdoğan, bu kez kendi silahıyla vurulmuştu. Erdoğan, “Bunlar varlık kuyruğudur” dese de vaziyeti toparlayamadı. Muhalefetin yerel seçimde diline doladığı kuyruklar sessizce kaldırıldı.

Pakdemirli, seçim için gittiği Amasya'da ağzını bozarak “Bu adilere sandıkta derslerini verir misiniz” dedi.

Amasya'yı muhalefetin desteklediği MHP adayı kazandı.

Saman ithalatı

Pakdemirli, tarımdaki ithalat bağımlılığı eleştirisine “Paramız var ki ithal ediyoruz” diye yanıt verdi.

İran'dan patates, Mısır'dan soğan, Uruguay'dan canlı hayvan, Bosna Hersek'ten et, İsrail'den yem, Bulgaristan'dan saman ithal edildi.

Pakdemirli, “Adam ucuz bulmuş getirmiş, gem mi vuralım” dedi.

THK ile uçak kavgası

Ormancılıkta da ‘konuşulmayı' hak eden icraatlara imza attı.

Örneğin, 2019'daki İzmir yangınında Türk Hava Kurumu'nun söndürme uçaklarını kullanmayı reddetti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün uçuşa hazır belgesi verdiği uçaklar için “Motorları bozuk, yağ kaçırıyor” dedi.

Uçak alımı için Rusya'ya gitti.

Gerekirse yangın söndürme tankı ve İHA'sı alacağını söyledi.

Hâlâ alınmadığı gibi…

Ülkeyi ağaçlandırmak için ekilen fidanlar da kurudu.

Giresun'da kepçede

Acil müdahaledeki ilk deneyimini 23 Ağustos 2020'de Giresun'u vuran sel felaketinde gösterdi. Dozerin kepçesine tüneyerek, çalışmaları yönetti.

Vatandaşlar HES'leri, Pakdemirli vatandaşları suçladı.

Bu hızla Rızabey Apartmanı'nın enkazına çıktı.

Gazetecilere, “Lütfen, enerjisini boşa harcamamız gerekiyor” diye fırça attı.

Buse, saatler sonra enkazından sağ çıkarıldı. Ne var ki, annesi…

Giresun'da selin ve İzmir'de depremin yol açtığı enkaz, şükürler olsun ki kaldırılıyor.

Fakat Pakdemirli'nin tarımda neden olduğu enkaz yerli yerinde duruyor