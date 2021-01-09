İsmail Saymaz: Türkiye'nin en nankör iktidarı olan AK Parti

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında Fırat Nehri'nin iki yakasını bağlayan Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünelinin 2 Ocak’ta gerçekleştirilen açılış töreninde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı, “Artık Fırat'ın azgın sularında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ardından ağıtlar yakılmayacak” sözlerini eleştirdi.

“Bu konuşmayı dinleyince, Fırat'ın üzerinde ilk kez bir köprü inşa edildi sanılıyor” diyen Saymaz, söz konusu bölgede 1932 yılından bu yana köprünün olduğuna dikkati çekti. İsmet İnönü döneminde ve Turgut Özal döneminde yapılan köprülere işaret eden Saymaz, “Türkiye'nin en nankör iktidarı olan AK Parti” eleştirisi getirdi.

İsmail Saymaz köşesinde şöyle yazdı:

“İkinci Kömürhan Köprüsü'nü hizmete sokan Özal da yad edilmedi. Erdoğan'a bakarsanız, AK Parti'den önce ne evlerde buzdolabı… Ne hastanelerde ambulans… Ne bilgisayarlarda internet vardı. Hatta bir Sivas mitinginde, “Bizden önce Sivas'ta üniversite var mıydı?” diye sordu. Sivaslılar ağırbaşlı ve devletine karşı saygılı insanlar olduklarından Cumhurbaşkanı'nı bozmadı. Yoksa Sivas'ta 1973'ten beri üniversite var. ”

