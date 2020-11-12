İsmail Saymaz: Kimin, istifa edeceğine ancak Erdoğan karar verebilir!

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz bugünkü köşe yazısında, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını konu aldı.

İsmail Saymaz, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8 Kasım'da Instagram hesabında, görevine devam edememe kararı aldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 saatlik suskunluktan sonra Albayrak'ın affını kabul etti. Dikkat buyurun; istifasını değil, affını…" değerlendirmesinde bulundu.

"HERKES İSTİFA ETTİRİLECEĞİ GÜNÜ BEKLEMELİDİR"

"Kimin, ne zaman istifa edeceğine ancak Erdoğan karar verebilir" yazan İsmail Saymaz'ın dikkat çeken yazısı şu şekilde;

"İstifa için bir başarısızlığın vuku bulması gerekir. Halbuki AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında başarıdan başarıya koşulmuştur. Yedi düvel şahittir ki Erdoğan Türkiye'sinde ancak aşırı başarıdan kaynaklı bir metal yorgunluğundan söz edilebilir. Olsa olsa, güzelim iktidar göze-nazara gelmiştir.Eski Türkiye'ye ait olan istifa müessesesi, bu sebepten 2002 yılında kaldırılmıştır.İstifa etmek, yanlıları tarafından müminlerin emiri olarak görülen Erdoğan'a karşı bir saygısızlıktır. Reis'in iradesini hiçe saymaktır.

Kimin, ne zaman istifa edeceğine ancak Erdoğan karar verebilir. Herkes istifa ettirileceği günü beklemelidir."

