İsmail Saymaz, iktidara yakın medyaya yüklendi: "AK Parti kaybetse.."
Yazar İsmail Saymaz bugünkü köşe yazısında iktidara yakın medya kuruluşlarına yüklenerek, "Vatandaş askıda ekmeğe muhtaç edilmişse, bu biraz da askıdaki Türk medyasından ötürüdür." yazdı.
GÜNDEM 10.11.2020, 08:22
Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa ettiğini İletişim Başkanlığı’ndan gelen açıklamaya kadar okuyucu ve izleyicilerine duyurmayan bir grup medya organını eleştirdi.
Saymaz, bugünkü köşe yazısında Albayrak’ın istifası ve medya üzerine yazdı.
Sözcü yazarı özetle şu eleştirilerini dile getirdi:
Vatandaş, Albayrak'ın Instagram'da paylaştığı istifasını televizyonda izleyemediği ve gazetede okuyamadığı, yabancı medyadan öğrenmek zorunda bırakıldığı içindir. ABD seçimlerini günlerdir, ABD'li bakanın istifasını saatlerce konuşanlar, Albayrak'ın A'sını bile anamadığı içindir.
Vatandaş askıda ekmeğe muhtaç edilmişse, bu biraz da askıdaki Türk medyasından ötürüdür.
Okunmadıkları ve izlenmedikleri halde kamu kaynaklarıyla ayakta tutulan bu medya düzeni, bir gün AK Parti seçimleri kaybetse bu haberi bile veremeyecektir.
Kim bilir, belki de yine Instagram'da öğreneceklerdir.
Tabii o güne kadar sosyal medya kapatılmazsa…
Ne demişti Albayrak?
Allah sonumuzu hayreylesin.
Saymaz, bugünkü köşe yazısında Albayrak’ın istifası ve medya üzerine yazdı.
Sözcü yazarı özetle şu eleştirilerini dile getirdi:
Vatandaş, Albayrak'ın Instagram'da paylaştığı istifasını televizyonda izleyemediği ve gazetede okuyamadığı, yabancı medyadan öğrenmek zorunda bırakıldığı içindir. ABD seçimlerini günlerdir, ABD'li bakanın istifasını saatlerce konuşanlar, Albayrak'ın A'sını bile anamadığı içindir.
Vatandaş askıda ekmeğe muhtaç edilmişse, bu biraz da askıdaki Türk medyasından ötürüdür.
Okunmadıkları ve izlenmedikleri halde kamu kaynaklarıyla ayakta tutulan bu medya düzeni, bir gün AK Parti seçimleri kaybetse bu haberi bile veremeyecektir.
Kim bilir, belki de yine Instagram'da öğreneceklerdir.
Tabii o güne kadar sosyal medya kapatılmazsa…
Ne demişti Albayrak?
Allah sonumuzu hayreylesin.
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