İsmail Küçükkaya’dan flaş Fatih Portakal yorumu

FOX TV'de sabah kuşağında Çalar Saat'i sunan İsmail Küçükkaya, aynı kanalda yıllarca birlikte görev yapıp ortak programlar sunduğu Fatih Portakal’ın ani istifasıyla ilgili konuştu. Küçükkaya, Portakal'ın istifasını “Mesleğinin zirvesindeydi. Kendiliğinden bırakmaz insan. İklim meselesi.” diyerek yorumladı.

Sözcü Gazetesi'ne konuşan Küçükkaya, “Fatih Portakal'a yönelik bırakıp gitti eleştirilerine ne diyorsunuz?” sorusuna şöyle cevap verdi:



Kimsenin Portakal’ın FOX TV’yi kendi isteğiyle bıraktığına inanmadığı yorumuna Küçükkaya’nın cevabı şöyle oldu:

"Fatih ile 35 dakikalık bir konuşma yaptık. Tabii ki kimse kafasına silah dayayıp onu bıraktırmadı. Ama şunu da biliyorum, mesleğinin zirvesindeydi. Kendiliğinden bırakmaz insan. İklim meselesi. Karşı karşıya kaldığımız baskı onu yıldırdı.



‘Birader yaşadıklarımız az şey mi? Evimin üzerinde drone uçurdular' dedi. Hakkında hapis istemli davalar var. Bunlar kolay şeyler değil. Fatih yoruldu ve yıprandı. Bir baskı olmasa, tam anlamıyla özgür olsa işini yapmaya devam ederdi."

"Fatih'in kararı özgür iradesidir. Fatih korkak olsaydı bu yayınları yapamazdı. Bazen bırakmak da cesaret işidir. FOX'a cezalar kesiliyor. Sözcü'ye kamu ilanları verilmiyor. Patronu ceza ile yıldırılmaya çalışılıyor. Halk TV 5 gün kapatılıyor. İktidarın alternatif muhalefete tahammülü azaldı. Şartlar ağırlaşıyor. Demokrasiyi savunmaya devam etmeliyiz. Benim patronum halk. Ben emri, talimatı ve kararı halktan alıyorum."

